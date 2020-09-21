【社交轉運大法@IM網欄】 分清網紅定妄紅？ KOL營銷之「微」言

不知從何時開始，廣告不再是明星專利；而愛回家式的生硬植入，彷彿猿人進化成人所殘留的那根尾巴。時移勢易，一眾網紅、KOL逐漸成為品牌扭盡六壬的營銷課題。一方面，利用好他們的社交媒體影響力，能夠讓品牌進一步打入民心；但另一方面，投放資源難免擔心反應淡靜，尤其捉襟見肘的中小企，總不想回報好像估估下。所以，運用社交媒體影響力的Lesson One，就是先學會如何區分並選擇網紅與KOL。

KOL，全稱Key Opinion Leader，也有人說暗指King Of Likes。不無道理，畢竟簇擁的粉絲足夠多，才有資格成為「領袖」。KOL往往有較強的人格特質，通常輸出特定觀點；而與之相對的網紅，則以噱頭取勝，一般輸出爆點。無獨有偶，兩種定位的人物同樣面對「樹大有枯枝」；即是粉絲版圖拉得太大，會容易弱化與粉絲的連結。有見及此，「微網紅」應運而生。他們的IG追隨者可能只有「寥寥」一兩萬，甚至數千，但往往有極強的社群效應，與粉絲之間的互動性高，滲透性強。根據研究，大部分的消費者更樂意欣賞其他消費者發佈的照片，以作購物參考。由於消除了一般人與大網紅之間的距離感，有Peer Influence的微網紅便能打造貼身分享產品的效果，真正打動人心。

▲ KOL 和微網紅都通過不同話題與粉絲互動，爭取點擊率和曝光率。

因此，微網紅的營銷手法最常見於美妝、護理等較私人的產品。利用微網紅深耕的用戶場景，奉送自身最真實的體驗，說服目標。不要不信，根據KOL Radar的數據，L'Oréal在起用一群比微網紅更小眾的納米網紅（1000-5000追隨者）後，竟然收獲了平常三倍以上的IG互動率（如Likes和Comments）。這樣的Engagement是追隨者過十萬的大網紅無可比擬的，更不要說那些追隨者混雜「僵屍大軍」的假大戶。而最重要的是，量少質精的微網紅叫價一般較彈性；而高互動及忠誠度對於銷售轉化率的幫助也更大，直接影響大家最關心的ROI，一言蔽之：「返到數」！

曾經，選擇社交媒體的網紅也有「不可能三角」，分別是目標客戶群的契合度，曝光率以及互動率。粉絲基數龐大就難免有不少人觸不可及；而粉量驚人又夠engaging的珍獸，對品牌的兼容度則未必足夠。如今，只要懂得利用微網紅，拼湊足夠多的「個體戶」就可以以量取勝，一次滿足三個願望。

▲ 品牌在制定微網紅行銷策略時，很多時會以量取勝，以製造曝光度及聲勢，讓受眾感到四周都有產品討論，吸引不想Miss Out的他們關注。

不過，了解微網紅與KOL的生態差異只是門檻，在社群建立與品牌同呼吸同脈搏的內容是漫漫長路。更別說時下政治、性等敏感禁區。總而言之，藥石亂投地「搲」合作碰壁機會奇高。要避免「湯好飲，劇好睇」等汗顏內容，就要見「微」知著，下回再續。

▲ 在內容才是王道的世代，內容空泛的營銷也只是單純一閃而過的圖片罷了。

作者_小編Miuson Chi 簡介： 全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！ IG: always_mute

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