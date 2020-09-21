房委會宣布延長半年 寬減非住宅租戶租金75%

香港房屋委員會今日(21號) 通過延長向豁下非住宅及暫淮證持有人的租金寛減，為期半年，即由今年10月1日至明年3月31日，提供75%的租金寛減。

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房委會發言人指，延長寬減措施可讓合資格的零售和工廠大廈單位及巴士車長休息室及大部分廣告牌的租戶及停車場商用車輛月租戶受惠，估計將少收6.25億元的租金收入。他表示，房委會彈性處理在租金寛減期完結前屆滿的租約，以作為過渡安排。

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在今年3月和5月時，房委會通過向豁下非住宅及暫淮證持有人的租金寛減，由今年4月1日至9月30日，同樣為期6個月。

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責任編輯：潘曉豐