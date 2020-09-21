【人民幣】專家估人民幣今年最牛見6.6 資產受捧料吸資逾萬億

▲ 人民幣因息差優勢及滙價趨穩等利好因素，令人幣股債產品受捧。

人民幣短中長期的市場需求甚大，市料動輒需資逾萬億元，主要分3大方面，包括︰（1）短線是人民銀行將於本周四（9月24日）來港發行總額100億元（人民幣，下同）的央行票據；（2）繼國家財政部今天（9月21日）在港推50億元國債以來，按理尚餘30億元料於第4季推售；由於早前財政部已表明擬於今年內在港共發債130億元，如今已兩度標售百億元；（3）市傳富時指數最快或於周四或周五（25日）公布半年審核結果，把內地債市納入旗下「世界國債指數」（簡稱WGBI），大摩料吸資約600億至900億美元；相當於每月流入約30億至45億美元。而早前高盛更料長遠吸金1,400億美元（或逾萬億港元）。

季結臨近 離岸拆息扯高至逾3厘

況且，在中秋及內地國慶的黃金周長假的「雙節效應」下，適逢季結臨近，跨境拆息已扯緊，今天半年期及一年期的離岸拆息己抽高至逾3厘，直逼3.2厘，短息亦破兩厘關。

資產受捧，同時聯儲局持續放鴿，料零息至少維持3年，專家相信將刺激包括人民幣等非美貨幣的升勢停不了；而外資大行亦鬥牛，爭相上調人幣的預測，如花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧，最近把在岸價兌美元的年底目標價，從6.93上調至6.8。

綜觀多間業界的最新預估，今年最牛已提升至6.6；明年底最進取更是6.3。

近期在岸價及離岸價逢關破關，一口氣升穿7、6.9、以致6.8。不過，樂天證券（Rakuten Securities）香港銷售總監陳欣認為，人幣滙價的升勢過急，除了內地疫後經濟有改善外，也處於被動升值，皆因美元轉弱；惟連破3關後，須回調整固。

若不計較極端的估計，業界較普遍料，今年在岸價約於6.75到6.85横行；6.7見頂。明年的阻力位暫約為6.6。

專家論及今年底的在岸價目標價︰

●6.6︰外電指總部設在倫敦的研究機構凱投經濟（Capital Economics），料在岸價兌美元於今年底衝上6.6。

●6.7︰滙豐、澳新銀行、華僑永亨銀行經濟師李若凡、ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享及東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤齊料6.7；

●6.75︰光大中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文及東亞銀行 （00023） 高級外匯市場策略師葉澤恆料6.75；

●6.8︰上商研究部主管林俊泓料6.8；花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，3個月在岸價兌美元的目標為6.8，未來半年至一年則為6.75；長綫目標預測6.5。

●6.85︰摩根大通及瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰齊料為6.85；

●6.9︰樂天證券（Rakuten Securities）香港銷售總監陳欣料約為6.8到6.9水平；

明年底在岸價 最進取看6.3

那邊廂，放眼更長綫，業界對明年底的在岸價預測暫不太多，9位業界人士中，最進取是凱投經濟（Capital Economics）的6.3，高盛及東方匯理齊料6.5；光大銀行顏劍文、澳新銀行及滙豐皆料6.6；ING銀行為6.73；而花旗黃栢寧預期6.75，星展香港高級經濟師周洪禮的最新預估為6.87。

此外，市傳美國或於今晚再出新招，主要不滿人民幣滙價被人為壓低而低估；市場緊盯中美博奕會否由貿戰，升級至貨幣戰。

另方面，內地今天公布貸款市場報價利率（LPR），連續5個月不變，有助債息趨穩。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪