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【樓市熱話】 網民：數百萬的物業 已經是我的人生

環球政經 16:52 2020/09/21

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香港樓價一向高，就算儲夠首期，都很可能需要花上大部分的收入儲首期，因此有不少香港業主都以樓奴自稱。有網民於新冠肺炎期間感到相當擔憂，擔心樓價會大幅下跌，更稱現時擁有價值數百萬的物業已經等於他的人生，所以真的不願看見樓市大跌。

【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?【下一頁

有網友指這只是數字遊戲，何必太計較，如果自住根本不用太介懷。隨後就有其他人反駁指，說得出這樣道理的人肯定沒有物業。

【網民熱話】拆解置業概念 網民籲：不要買市區樓！【下一頁

不過亦有網友持相反意見，指樓市根本沒有可能下跌，反而指樓主過分擔心。另外該網友更指想買樓的朋友應該更擔心，因為在經濟低迷的市道下，置業機會大大降低。

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責任編輯:翁嘉陽

 

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