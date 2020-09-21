【樓市熱話】 網民：數百萬的物業 已經是我的人生

香港樓價一向高，就算儲夠首期，都很可能需要花上大部分的收入儲首期，因此有不少香港業主都以樓奴自稱。有網民於新冠肺炎期間感到相當擔憂，擔心樓價會大幅下跌，更稱現時擁有價值數百萬的物業已經等於他的人生，所以真的不願看見樓市大跌。

【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?【下一頁】

有網友指這只是數字遊戲，何必太計較，如果自住根本不用太介懷。隨後就有其他人反駁指，說得出這樣道理的人肯定沒有物業。

【網民熱話】拆解置業概念 網民籲：不要買市區樓！【下一頁】

不過亦有網友持相反意見，指樓市根本沒有可能下跌，反而指樓主過分擔心。另外該網友更指想買樓的朋友應該更擔心，因為在經濟低迷的市道下，置業機會大大降低。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:翁嘉陽