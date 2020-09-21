  • 27°C
香港時間 : 2020921日 (一) 17:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【洗黑錢疑雲】外媒爆料大型銀行助罪犯洗黑錢　滙豐0005問題非最大？（附全名單）

即市財經 16:46 2020/09/21

分享：

滙豐涉嫌將可疑款項經美國轉帳到香港的戶口，但實際上，滙豐在涉嫌洗黑錢名單中並非名列前茅。

今日滙豐 （00005） 股價大跌，當中原因包括由國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示滙豐涉嫌將可疑款項經美國轉帳到香港的戶口。不過，實際上，該名單上滙豐並非名列前茅。

早前美國財政部轄下監管金融犯罪的機構外洩超過2,100份機密文件，是銀行向監管部門呈交的可疑活動報告（suspicious activity reports， SAR）。分析發現，涉及可疑活動金額最多的三家銀行是德意志銀行、摩根大通及美國銀行，以SAR數目計則是德意志銀行、渣打銀行 （02888） 及紐約梅隆銀行居首三位。

可疑活動報告全名單，詳細可看下圖

    點擊圖片放大
    +8
    +7

當然，這些是銀行向當局匯報的數目，並不代表所有銀行都涉及違規及被當局調查。BuzzFeed引述美國監管部門指，當局沒有足夠資源逐一細檢。不過，BuzzFeed點名多間銀行涉嫌洗黑錢，例如摩通、美國銀行、花旗銀行及美國運通，協助被國際刑警組織通緝的哈薩克阿拉木圖市前市長Viktor Khrapunov洗錢； 德銀被指協助罪犯、恐怖分子、毒犯洗黑錢；巴克萊涉嫌幫助俄羅斯總統普京避過美國的制裁。

相關文章：

【滙豐股價】滙豐等多間國際銀行據報多年來完成逾兩萬億美元問題轉賬

【滙豐股價】滙豐0005午後挫逾5%收報29.3元　基金經理籲：減持再換馬增長股（第二版）

【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？

【滙豐散戶】三代同堂齊揸滙豐因一個「情」字　買入價80元、60元、40元

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

 

編輯：謝克迪

香港股票 滙豐控股（00005） 美國財政部 中國銀行（03988）

上一篇文章

【美股期貨】滙豐受制裁+洗黑錢疑雲突襲　環球股市急挫道指期貨挫逾500點（不斷更新）

下一篇文章

【美股震盪】大規模資金撈底買美股　富瑞：過往經驗美股隨後一個月升1.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股走勢】滙豐股價破底挫逾半成　恒生指數跌504點失守24000水平（不斷更新）
【港股走勢】滙豐股價破底挫逾半成　恒生指數跌504點失守24000水平（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐現跌逾半成失守30元　環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　
【滙豐股價】滙豐現跌逾半成失守30元　環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選