【洗黑錢疑雲】外媒爆料大型銀行助罪犯洗黑錢　匯豐0005問題非最大？（附全名單）

▲ 滙豐涉嫌將可疑款項經美國轉帳到香港的戶口，但實際上，滙豐在涉嫌洗黑錢名單中並非名列前茅。

今日滙豐 （00005） 股價大跌，當中原因包括由國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示滙豐涉嫌將可疑款項經美國轉帳到香港的戶口。不過，實際上，該名單上滙豐並非名列前茅。

早前美國財政部轄下監管金融犯罪的機構外洩超過2,100份機密文件，是銀行向監管部門呈交的可疑活動報告（suspicious activity reports， SAR）。分析發現，涉及可疑活動金額最多的三家銀行是德意志銀行、摩根大通及美國銀行，以SAR數目計則是德意志銀行、渣打銀行 （02888） 及紐約梅隆銀行居首三位。

可疑活動報告全名單，詳細可看下圖

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當然，這些是銀行向當局匯報的數目，並不代表所有銀行都涉及違規及被當局調查。BuzzFeed引述美國監管部門指，當局沒有足夠資源逐一細檢。不過，BuzzFeed點名多間銀行涉嫌洗黑錢，例如摩通、美國銀行、花旗銀行及美國運通，協助被國際刑警組織通緝的哈薩克阿拉木圖市前市長Viktor Khrapunov洗錢； 德銀被指協助罪犯、恐怖分子、毒犯洗黑錢；巴克萊涉嫌幫助俄羅斯總統普京避過美國的制裁。

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編輯：謝克迪