【美股震盪】大規模資金撈底買美股　富瑞：過往經驗美股隨後一個月升1.3%

▲ 富瑞今日發表報告，指截至上周三 (16日)止的一個星期，美國貨幣市場ETF走資570億美元，美股ETF同期則吸資260億美元，令整體美股ETF已連續4周吸資，累計370.72億美元。

環球股市9月起動力欠缺，美股標指上周五更失守50天綫（處3342.96點）。不過，據大行富瑞追蹤的數據，部分長綫資金卻已趁美股弱勢下，由屬性保守的貨幣市場ETF，大規模轉投美股ETF，並指由2010年數據起計，當大批資金湧入美股ETF，標普在隨後一個月的平均回報為正1.3%。

富瑞今日發表報告，指截至上周三 （16日）止的一個星期，美國貨幣市場ETF走資570億美元，美股ETF同期則吸資260億美元，令整體美股ETF已連續4周吸資，累計370.72億美元。值得注意是，單單上周數據，美股ETF資金流入規模已相當於近4周整體吸資規模逾七成，反映撈底資金動機之強，富瑞更以「美股撈底（Buying the US Dip）」形容目前狀況。

富瑞利用統計學上的Z-score分析，指當美股ETF資金流淨流入規模遠超平均（Z-score高達2.5），標指在往後1個月的可升1.3%，而現時美股ETF資金流淨流入規模的Z-score則為2.93，較2.5更高。

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編輯：莫亦熙