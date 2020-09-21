【美國大選】共和黨報告本周出爐 針對拜登兒子「通烏門」

▲ 美國共和黨針對民主黨總統候選人拜登（左）及其兒子亨特（Hunter Biden）（右）的調查報告，將於本周出爐。

距離美國總統大選尚餘1個多月，共和黨針對民主黨總統候選人拜登及其兒子亨特（Hunter Biden）的調查報告，將於本周出爐。報告包括拜登兒子亨特其時在烏克蘭天然氣公司Burisma任職時造成的利益衝突，以及如何影響奧巴馬時代的烏克蘭政策。

報告由共和黨參議員約翰遜 （Ron Johnson）和格拉斯利（Chuck Grassley）負責撰寫。縱使目前沒有證據顯示拜登一家的行為構成犯罪，但總統特朗普及其他聲音指控，拜登曾試圖驅逐烏克蘭檢察官肖金（Viktor Shokin）來保護他的兒子。此事讓拜登名譽掃地，拜登兒子亨特亦表示，加入委員會是「糟糕的判斷」（poor judgement）。

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拜登的競選團隊發言人回應表示：

「國土安全與政府事務委員會無視最嚴重的公共衛生危機，放棄監督聯邦對大流行疫症的失敗應對，是十分可恥的。與此同時，卻用美國納稅人的金錢，資助外國勢力活動，打擊本土選舉活動，行動來反對我們選舉的主權，所有實現以參議員約翰遜的腐敗為基礎的陰謀論，都是徒勞和不幸的。」 （It is disgraceful enough for the chair of the Homeland Security & Governmental Affairs Committee to dismiss the worst public health crisis in generations and abandon oversight of the failed federal response to the pandemic. But to instead subsidize a foreign influence operation against the sovereignty of our elections with American taxpayer dollars, all in a vain attempt to resuscitate a conspiracy theory that hinges on Senator Johnson himself being corrupt, is tragic malfeasance.）

報告在總統大選前數周公布，但作者否認調查和公布時間是跟總統大選有關。民主黨人蓋瑞·彼得斯（Gary Peters）形容報告是漁翁撒網，旨在影響總統大選。他擔心報告會只挑出拜登的不是，塑造負面影響，更會成為總統特朗普攻擊對手的工具。

在國土安全與政府事務委員會會議上，彼得斯與詹森達成協議，在發布報告時需同時公布調查的訪談記錄（transcripts），讓公眾可對讀，減少內容偏頗的可能。

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責任編輯：葉芷樺