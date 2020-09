【美國大選】共和黨報告本周出爐 針對拜登兒子「通烏門」

距離美國總統大選尚餘1個多月,共和黨針對民主黨總統候選人拜登及其兒子亨特(Hunter Biden)的調查報告,將於本周出爐。報告包括拜登兒子亨特其時在烏克蘭天然氣公司Burisma任職時造成的利益衝突,以及如何影響奧巴馬時代的烏克蘭政策。

報告由共和黨參議員約翰遜 (Ron Johnson)和格拉斯利(Chuck Grassley)負責撰寫。縱使目前沒有證據顯示拜登一家的行為構成犯罪,但總統特朗普及其他聲音指控,拜登曾試圖驅逐烏克蘭檢察官肖金(Viktor Shokin)來保護他的兒子。此事讓拜登名譽掃地,拜登兒子亨特亦表示,加入委員會是「糟糕的判斷」(poor judgement)。

拜登的競選團隊發言人回應表示:

「國土安全與政府事務委員會無視最嚴重的公共衛生危機,放棄監督聯邦對大流行疫症的失敗應對,是十分可恥的。與此同時,卻用美國納稅人的金錢,資助外國勢力活動,打擊本土選舉活動,行動來反對我們選舉的主權,所有實現以參議員約翰遜的腐敗為基礎的陰謀論,都是徒勞和不幸的。」

(It is disgraceful enough for the chair of the Homeland Security & Governmental Affairs Committee to dismiss the worst public health crisis in generations and abandon oversight of the failed federal response to the pandemic. But to instead subsidize a foreign influence operation against the sovereignty of our elections with American taxpayer dollars, all in a vain attempt to resuscitate a conspiracy theory that hinges on Senator Johnson himself being corrupt, is tragic malfeasance.)