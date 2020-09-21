百勝中國：疫情後顧客更注重性價比　外賣想像空間大

▲ 圖左起為百勝中國首席執行官屈翠容及首席財務官楊家威。

在內地經營肯德基及必勝客的百勝中國 （09987） 首席執行官屈翠容表示，疫情後顧客更注重產品的性價比，但若不加價，必需要增加客量，認為外送及外賣自取的想像空間大。

現時必勝客的外賣自取比例為10%，外送佔40%，而肯德基的外送及外賣自取則各佔30%。

外賣成為餐飲業的新常態下，肯德基及必勝客的店舖面積將會愈來愈細，屈翠容表示，以往肯德基平均店舖面積達300平方米，開店開支約360萬元，現時店舖面積平均約200平方米，開店開支減少至約200萬元。雖然可省下部分支出，但她指，店舖仍會每三年裝修，繼續給予客人新鮮感，以免被嫌棄。

百勝中國今年開店目標為800至850間，上半年已開設約350間，屈翠容指，上半年開店數目較預期少，只要疫情沒有向特別壞的方向發展，年底開店將會加速。她又指，肯基及必勝客開店的底綫為保持回本報率。肯德基回收期約2年，必勝客則為3至4年。

對於內地餐飲業的前景，由於疫情反覆，首席財務官楊家威表示，行業復甦相信會不平均。

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編輯：袁諾曦