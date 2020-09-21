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【心中有富@iM網欄】 莫怨天尤人 如何轉化煩惱成機會之神？

名人薈萃 16:51 2020/09/21

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在日常生活中，你會發现不同人面對同一件事，可以有猝然不同的反應，不少人看世情好像帶了上了瀘鏡，永遠是批評、漫謾、埋怨、怨天尤人，但亦有少部分人看出不一樣的畫而，就如有人從一滴水看見一片雲、從荷花看到淤泥....。分別在於我們面對事情的世界觀和思考方法，即使面對困難，如果你相信辦法總比困難多，你會看到一個個機遇擺在面前，當別人只徒勞心力於批評現狀時，你已找到新點子和付諸實行，成功可能在不遠處。￼以下兩個便是真實個案。

英國著名企業家理察．布蘭森本身是一間唱片舖的老闆，有一天，布蘭森正要乘坐飛機出行，但在他到達機場時，才發現自己正要乘坐的航班被取消了，他十分憤怒，但他明白「山不轉時人自轉」的道理，他馬上包了一架飛機前往目的地。雖然他是腰纏萬貫的商人，但包一架飛機所費不菲，布蘭森心生一計，就對在場的乘客說：「我剛剛包了一班飛機到達目的地，你們願意和我一起夾錢嗎？」由於這些乘客的航班都被取消了，現在難得有人牽頭包機，他們自然歡迎之至，於是布蘭森就展開了第一次屬於他自己的航班。由於這次飛行體驗，他明白到旅客對於航空的需求，同時他明白到現在市場的航空公司服務並不達到他心目中的要求，於是他就決心創辦一間屬於自己的航空公司，維珍航空因此而成立。

在維珍航空成立後，一直受到當時市場的龍頭英國航空打壓，英航甚至聘用打手「唱衰」維珍航空，但是布蘭森一直表現得不亢不卑，不惜和英航對博公堂，以爭取自己的經營權利。現在，維珍航空在英國已經取得一定地位，足以和英航分庭抗禮。

回到香港，香港人大多都聽過一間名叫GoGoVan的公司，這是一個讓顧客預約客貨車的手機平台，大家有沒有想過，這間公司的成立也是源自創辦人的一個煩惱呢？原來這間公司創辦人本身是經營列印刷飯盒業務的，由於小本經營，他們本身沒有自己的車隊運送產品，於是需要利用客貨車將產品送到不同目的地方，他們發現當時預約客貨車並不方便，而且客貨車經常會「放飛機」，又常有繁忙時間叫不到車的痛苦經驗，於是他們就決定創立自己的預約平台，利用更方便的手機系統，吸引客貨車司機和顧客使用，結果達到雙贏的局面。時至今日， GoGoVan發展亦已經遍佈亞洲，這間跨國公司成功背後也是源於創辦人生活上的一點煩惱呢。

總括來說，每個人在人生中也會遇到不少困難和挑戰，以及不如意的事。如果我們只懂怨天尤人，問題只會重複不斷發生，我們的負能量自己也會相應提高。

其實煩惱並不可怕，它可以成為你的朋友，也可以導引你走上失敗之途，關鍵是你怎樣接待它。

作者_司徒永富簡介：

走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

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