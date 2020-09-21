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【宏觀術數@iM網欄】 木土會合 從星運轉捩點看911及明日大嶼

名人薈萃 16:50 2020/09/21

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911 紀念日剛剛過去，不覺間已過了19年，當年觀看電視節目期間，畫面突然出現飛機撞向世貿大廈驚心動魄的一幕，歷史災難寂靜中發生，至今記憶猶新。該次恐襲對往後國際形勢產生巨變，有關的術數原因分析，這許多年來應有盡有，今次回顧藉著美國於兩次星運交接期間為例，看歷史事件因應著其發生時刻，成為新時代到臨的「加速師」。並檢視香港身處海角一隅，地運的起落契機。

先從天星談起，上次星運木土會合周期（約20年）交替於2000年，翌年便發生911事件，成為歷史轉捩點，掀起中東戰事及紛爭至近年才稍為平靜下來。事故發生涉及的主要星象，恰好和上期「闇Dark」一文介紹過的冥王星和土星循環類同，2001年8月開始至事發時正值冥王、土星對沖星象，且受木星沖擊，星象結構和今年差異只在於會合和對沖之間。冥王帶有死亡重生之意象外，也代表恐怖事故或地下組織等，正好解釋發生的現象。

回顧今年，冥王星和土星及木星會合影響下，美國除了受新冠肺炎蹂躪外，BLM維權運動也勢將影響未來政策，甚至意識形勢帶來改變。對外關係方面， 中美兩大陣形關係加速惡化，劍拔弩張，突然間和平穩定似非必然，變幻才是未來幾年的主調。這兩次星運更替波動都比較明顯，除了天星會合原因外，也由於星座元素同時改變，社會人心變化更大。

同一的星空下的香港，由於地勢山水格局明顯，向來發展相當符合大玄空地運變化，並每於元運交替波動較大，且多身不由己。這點容易從實際的玄空山水卦運引證，上次星運改變於2000年時山水卦運交替的2個年份分別為1997年及2002年，前後出現了97年金融風暴及2003年的沙士疫情，經濟民生大受打擊，現時地運則由2017年啟動改變，無怪乎這幾年間社會人心變化很大，風雨飄搖下移民再次成風，首季以永久離港為由提取強積金大幅增加，金額更達41億港元。幸而香港開埠以來山水佈局屬於南龍結穴，九運地氣利南方，加上山水形勢佈局佳美有情，只要不加以破壞，每次劇變後都會快速復原，重回發展軌道。

未來發展則必須留意基建對地運的影響。自從七運新機場工程開始（1998年啟用），及後來的港珠澳大橋（2018年年開通），在風水上都屬於在西部大動土，動了白虎肅殺之氣，對大形勢並不有利，近20多年來社會意見越見爭拗不斷可見一班。未來九運風水角度更不宜在西方動土，惟很大機會上馬的「明日大嶼」計劃，便正是在香港島和大嶼之間的中部海域填海。以香港地形來說，正屬西部動土，並影響維港來水的次水口，九運其方位又逢二黑病符星飛臨，地盤為七赤，加上元運九紫，於九運內動土似陰神過盛，從玄空理論來說恐怕工程期間社會分歧及爭拗更為嚴重，並易對財源帶來不利。於人事而言，二黑卦象為坤卦，動土也不利年長女性，並人丁易生病災，實宜三思而後行。特別2022年五黃入中，剋應會更為明顯。如因實際發展需要，似乎在於港島南面發展土地會更符合風水元運，具體規劃則有待建築專家了。

明日大嶼 初步構想

明日大嶼l運輸系統構想

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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