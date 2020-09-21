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【偽出遊】澳航推7小時「無目的地」行程　機票10分鐘售完

環球政經 16:48 2020/09/21

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新冠肺炎疫情令航空業陷入寒冬，澳洲航空(Qantas)也仿傚其他航空公司，推出「偽出遊」的活動，一解旅客的旅行癮。機票一開賣，10分鐘便售光，更可能是澳航史上銷售最快的航班。

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澳航是次的航班將於10月10日由悉尼起飛，分商務艙、高級經濟艙、經濟艙共有134個座位，票價由787澳元（約4,400港元）至3787澳元（2.1萬港元）。行程長達7小時，將飛越昆士蘭州、黃金海岸、新南威爾士州等，讓乘客在3萬8千呎高空俯瞰多個地方。

早前台灣的長榮航空及日本全日空航空等都曾推出「無目的地」的航程。

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責任編輯：楊子瑩

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