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【跑馬看花@iM網欄】抵不丹最華麗宮殿 不丹馬拉松隨想（五）

名人薈萃 17:37 2020/09/21

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經過42.195公里的奔跑，或像我那樣的半行半跑，不丹馬拉松的跑手都會因為看到普那卡宗而感到高興，因為那是比賽終點。

旅遊不丹，通常都一定會遊宗堡，那是集合行政和宗教機關的要所。不丹20個自治台內都建有一個宗，除了政府人員在內工作外，僧侶亦會居住和生活於其中。宗堡的建築極具特色，內設庭院、廟堂和辦公區域，亦有大型唐卡講述宗教故事。

普那卡宗算是20個宗堡之中最享負盛名的一個，除了因為建築精美而被譽為不丹最華麗的宮殿外，亦由於普那卡宗所在的城市帕羅曾經是不丹的首都，直到1955年因當地爆發疫症，國王决定遷都廷布。

在不丹王室的心目中，這個宗堡具有超凡的地位，因為這裡供奉着其中一位名為夏尊雅旺南嘉的僧侶的法身，夏尊在16世紀結束了不丹的戰爭，統一國家，並建立了政教合一的統治制度，因此在不丹的地位崇高，不丹歷任國王即位時都要到普那卡宗的神龕前祈禱。

這個宗堡在某情度上亦可媲美倫敦的西敏寺，因為過往國王的婚禮都在這裡舉行，其中一位國王更是在這個宗堡邂逅他的王后們。對的，是王后們。這位國王是四世國王吉格梅．辛格．旺楚克，他在普納卡宗邂逅了一位不丹商人的四位千金後，便一口氣迎聚了他們，亦為四位王后分別建立別宮。

普那卡宗在辦公時間是對外開於的，平日亦有不少不丹人會入內參拜和祈禱，不過除了特定的一兩座寺廟外，外人不得進入任何建築物，感覺還是挺神秘的。

至於比賽，我經過接近五個多小時的身心煎熬後，從遠處已經緊緊的盯着普那卡宗，心裡倒數着里數，努到地向前一步步邁進。曾經一次在大帽山行山時，大聲抱怨上坡路怎樣都走不完，當時一位老人搭訕道：「坐就永遠到不了，走着，無論多慢，你至少還是距離終點近一些。」無意的一句，陳腔濫調，卻刻在我的腦海裡，每次跑馬拉松都會浮現出來。

雖然參賽者不多，但主辦單位還是心意十足，每位跑過終點的跑手，都會被幾名的工作人員沖過來熱情道賀和握手，甚至有盒飯讓完賽的選手充飢。當年賽事的另一個特別之處是，全馬比賽由一位香港人奪冠，更擊敗了當時被認為頭號大熱的一位不丹軍人，讓幾乎跑最尾的我這位香港人亦與有榮焉，向隨團的當地導遊自詡了一番香港的跑步文化。

作者_公關跑友簡介：

因為饞嘴，加上易胖，數年前誤墮跑網。最愛馬拉松旅行，搭「11號巴士」遊歷42.195公里的湖光山色或城市風貌，再配以當地的美酒佳餚，人生一樂，莫過於此！從跑步悟人生、交朋友、消脂肪、再添卡，立志跑遍五大洲，不計速度，只求完賽獎牌。

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