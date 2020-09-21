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【新股IPO】華住酒店1179暗盤　一手帳面賺介乎40元至350元

即市財經 19:33 2020/09/21

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華住集團將於9月22日掛牌。

華住集團 （新上市編號：01179） 暗盤，綜合多個暗盤市場，華住一手50股，帳面賺介乎40元至350元。於輝立暗盤表現較好，收報304元，較招股價297元高2.4%。華住酒店將於9月22日掛牌。

於富途暗盤，華住曾高見308元，較招股價297元高3.7%，若於高位離場，一手50股最多賺550元。華住集團收報297.8元，升0.3%。於耀才暗盤升1.2%，收報300.6元。

華住集團
券商 收報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 297.8 0.3% 297 +40 18：30
耀才 300.6 1.2% +180 19：30
輝立 304 2.4% +350 18：30

華住集團暗盤高低位追縱

券商 最高價 變幅 一手賺蝕 最低價 變幅 一手賺蝕
富途 308 3.7% +550 295.2 -0.6% -90
耀才 302.8 2.0% +290 303 2.0% +300
輝立 303.4 2.2% +320 305 2.7% +400

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