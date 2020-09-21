【新股IPO】華住酒店1179暗盤　一手帳面賺介乎40元至350元

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金斯瑞董事長章方良被「監視居住」 涉違反中國進出口規定
華住集團 （新上市編號：01179） 暗盤，綜合多個暗盤市場，華住一手50股，帳面賺介乎40元至350元。於輝立暗盤表現較好，收報304元，較招股價297元高2.4%。華住酒店將於9月22日掛牌。
於富途暗盤，華住曾高見308元，較招股價297元高3.7%，若於高位離場，一手50股最多賺550元。華住集團收報297.8元，升0.3%。於耀才暗盤升1.2%，收報300.6元。
|華住集團
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|297.8
|0.3%
|297
|+40
|18：30
|耀才
|300.6
|1.2%
|+180
|19：30
|輝立
|304
|2.4%
|+350
|18：30
華住集團暗盤高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺蝕
|最低價
|變幅
|一手賺蝕
|富途
|308
|3.7%
|+550
|295.2
|-0.6%
|-90
|耀才
|302.8
|2.0%
|+290
|303
|2.0%
|+300
|輝立
|303.4
|2.2%
|+320
|305
|2.7%
|+400
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