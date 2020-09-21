【新股IPO】華住酒店1179暗盤　一手帳面最多賺550元

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【港滙強方兌換保證】金管局再注資147.25億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄
華住集團 （新上市編號：01179） 暗盤，於富途暗盤表現較好，高見308元，較招股價297元高3.7%，若於高位離場，一手50股最多賺550元。華住集團現報297.2元，升0.07%。華住集團將於9月22日掛牌。
另外，於耀才暗盤現報300.6元，升1.2%；於輝立暗盤華住集團升2.1%，現報303.2元。
|華住集團
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|297.2
|0.1%
|297
|+1
|18：30
|耀才
|300.6
|1.2%
|+180
|19：30
|輝立
|303.2
|2.1%
|+310
|18：30
華住集團暗盤高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺蝕
|最低價
|變幅
|一手賺蝕
|富途
|308
|3.7%
|+550
|296
|-0.3%
|-50
|耀才
|302.8
|2.0%
|+290
|300
|1.0%
|+150
|輝立
|303.4
|2.2%
|+320
|300
|1.0%
|+150
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