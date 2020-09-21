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【新股IPO】華住酒店暗盤　一手帳面最多賺550元

即市財經 16:25 2020/09/21

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華住集團將於9月22日掛牌。

華住集團 （新上市編號：01179） 暗盤，於富途暗盤表現較好，高見308元，較招股價297元高3.7%，若於高位離場，一手50股最多賺550元。華住集團現報298.2元，升0.5%。華住集團將於9月22日掛牌。

另外，於耀才暗盤現報302.8元，升1.9%；於輝立暗盤華住集團升2%，現報303元。

華住集團
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 298.2 0.5% 297 60元 18：30
耀才 302.8 1.95% 290元 19：30
輝立 303 2% 300元 18：30

華住集團暗盤高低位追縱

券商 最高價 變幅 一手賺 最低價 變幅 一手賺
富途 308 3.7% 550元 296元 18：30 -50元
耀才 302.8 1.95% 290元 300元 19：30 150元
輝立 303.4 2.15% 320元 300元 18：30 150元

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香港股票 華住集團—S（01179） IPO

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