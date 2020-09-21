【新股IPO】華住酒店暗盤　一手帳面最多賺550元

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【美股期貨】道指期貨跌逾400點 甲骨文盤前升5.9%（不斷更新）
華住集團 （新上市編號：01179） 暗盤，於富途暗盤表現較好，高見308元，較招股價297元高3.7%，若於高位離場，一手50股最多賺550元。華住集團現報298.2元，升0.5%。華住集團將於9月22日掛牌。
另外，於耀才暗盤現報302.8元，升1.9%；於輝立暗盤華住集團升2%，現報303元。
|華住集團
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|298.2
|0.5%
|297
|60元
|18：30
|耀才
|302.8
|1.95%
|290元
|19：30
|輝立
|303
|2%
|300元
|18：30
華住集團暗盤高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低價
|變幅
|一手賺
|富途
|308
|3.7%
|550元
|296元
|18：30
|-50元
|耀才
|302.8
|1.95%
|290元
|300元
|19：30
|150元
|輝立
|303.4
|2.15%
|320元
|300元
|18：30
|150元
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