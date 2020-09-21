▲ 【英國疫情】每20學童1人因疫情缺課 開學不足一個月

新型冠狀病毒肆虐，英國新冠疫情持續反彈，英國學校開學至今不足一個月，陸續有學校出現疫情，據統計，英格蘭地區每20名學童，就有1人因疫情被迫再次停課，要留在家中。

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英格蘭兒童事務總幹事（Children's Commissioner）朗菲爾德（Anne Longfield）表示，大量英格蘭地區學童因疫情被迫留家，800萬學童中有約40萬人因學校出現疫情或地區封城等疫情相關原因再次停課。

英國檢測荒問題，亦對學校運作構成挑戰。當地疫情嚴峻，檢測需求暴增，已到了政府難以負擔的程度，英國一些出現病徵的教師，遲遲無法做檢測，無法確認自己是否染疫，被迫長時間自我隔離。

朗菲爾德指出，檢測荒對規模較細的學校衝擊極大，倘教職員不足學校就無法運作。她指出，冬季流感高峰期將至，屆時情況料更嚴重，老師及學校應是繼醫護人員後，首要優先檢測對象。

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不過她亦強調，受感染學童數目仍屬較低，被迫關閉的學校數目亦未算多，故家長無需太過緊張。

英國政府發言人談及學校疫情時表示，99.9%學校如常開放，大部分學生有上學，又稱病毒檢測能力空前巨大。發言人稱，一旦有學生確診，校方需找出密切接觸者，並隔離14日，而密切接觸者除非出現病徵，否則不用做檢測。

責任編輯：林建忠