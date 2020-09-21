【美國疫情】蓋茨料疫苗明年初獲批 夏季恢復正常生活

▲ 蓋茨（Bill Gates）預計新冠肺炎疫苗可於明年初獲批，美國更有望於明年夏季起恢復正常生活。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗。微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）表示，他對美國疫情感到樂觀，預計新冠疫苗可於明年初獲批，美國更有望於明年夏季起恢復正常，疫情或最快2022年終結。

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蓋茨接受霍士新聞台節目訪問時表示，新冠疫苗研發取得進展，華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）等人都表示目前的疫苗研發，正跟隨現實時間表。因此他對疫情感到樂觀，認為美國最快明年夏季可恢復正常。

蓋茨表示疫苗在技術、資金及研發團隊方面的配合下進度良好，他相信疫情不會無限期持續，目前最理想是在明年終結疫情。他也表示即使疫情明年未能終結，如全球合力抗疫，疫情數字於明年也能大幅降低。

蓋茨也承諾，旗下慈善基金會撥款6.5億美元（約50.7億港元）協助對抗疫情，如疫苗成功獲批，大部分撥款會用於協助貧窮國家及美國等發達國家生産疫苗。

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蓋茨表示屆時或會有三至四種安全有效的疫苗，可獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准，政府及疫苗生産商除了推動大規模生産外，更要決定誰人可優先接種疫苗。

蓋茨更批評美國總統特朗普（Donald Trump）抗疫不力，指出特朗普在疫情初期實施入境禁令，禁止來自中國、歐洲等地的人士入境，導致不少人趕回美國，但美國卻未有足夠的檢測及檢疫程序應對。

責任編輯：鄭錦玲