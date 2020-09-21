【移民澳洲】莫里森擬下調入息稅 一年少交最多1.4萬港元

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）準備下調入息稅（income tax），預定2022年執行，部分澳洲人每年可望少交稅款多達2,565澳元（約14,530港元）。而整個減稅措施料令澳洲庫房少收200億澳元（約1,133億港元）。
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按照目前莫里森的減稅計劃，應課稅收入2.1萬澳元（約12萬港元）的人士，跟2017至2018年度相比，可以少交87澳元（約491港元）。隨著應課稅收入增加，減稅金額也會上升。最大減稅金額為2565澳元，受惠者的應課稅收入需要達到12萬澳元（約68萬港元）或以上。
|應課稅收入
|年度減稅額（相比2017至2018年度）
|20,000或以下
|0
|21,000
|87
|22,000至30,000
|255
|40,000
|580
|50,000至80,000
|1,080
|90,000
|1,215
|100,000
|1,665
|120,000或以上
|2,565
|註：金額單位均為澳元
減稅計劃惹來「富者愈富」的質疑，認為無助國家走出衰退。澳洲研究所（Australia Institute）的奧基斯特（Ben Oquist）批評，措施是替那些本已富裕的人減稅，將長遠削弱澳洲公營服務，例如醫療和教育，對刺激經濟增長的效用卻甚微。
而當地40位名人也公開反對減稅，包括澳洲儲備銀行前任理事弗雷澤（Bernie Fraser）、前任副理事格倫維爾（Stephen Grenville），以及諾貝爾醫學獎得主多爾蒂（Peter Doherty）。
不過，莫里森的發言人表明，不會受到反對聲音影響，並反指澳洲研究所企圖在經濟衰退時從國民口袋拿取金錢。
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責任編輯：陳啟賢