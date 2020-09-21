【貨車界Tesla】Nikola主席請辭盤前暴跌3成　沽空機構稱為騙局　開市後跌幅收窄至16%（更新第二版）

▲ 有「貨車界Tesla」之稱的氫燃料貨車公司Nikola（美︰NKLA）遭沽空機構Hindenburg Research連翻狙擊。

有「貨車界Tesla」之稱的氫燃料貨車公司Nikola（美︰NKLA）遭沽空機構Hindenburg Research連翻狙擊。 該公司創辦人Trevor Milton宣布下台，即時生效。Nikola主席職位將由由董事會成員Stephen Girsky頂上。Nikola股價盤前跌逾30%，低見24.41美元。

截至本港時間晚上約9時50分，Nikola美股早段仍弱，惟跌幅已低盤前低，報28.6美元，瀉16.3%。

沽空機構Hindenburg Research此前發表報告指出，Nikola創始人兼主席Trevor Milton靠多年的謊言組織出「複雜的欺詐行為」。報告稱，已經收集了廣泛的證據，包括電話紀錄、短訊、私人電子郵件和照片，證明Milton虛假陳述。 美國證交會（SEC）已就指控展開調查。

沽空報告又指出，Nikola聲稱擁有的技術並不在，並揭露了Nikola在一段宣傳片中，利用拍攝手法製造虛假的視覺效果，使一輛正在下坡的貨車看起來像是在平地行走，以欺騙外界。Nikola其後承認有關片段中貨車實際上是在下坡，惟表示從未宣稱該貨車以自身動力行走。

Girsky是前通用汽車副主席，曾帶領公司走出破產。

（第二版新增開市後股價）

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編輯：吳敏芳