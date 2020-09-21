  • 27°C
香港時間 : 2020921日 (一) 16:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【貨車界Tesla】Nikola主席下台即時生效　盤前挫逾兩成

即市財經 16:13 2020/09/21

分享：

有「貨車界Tesla」之稱的氫燃料貨車公司Nikola（美︰NKLA）遭沽空機構Hindenburg Research連翻狙擊。

有「貨車界Tesla」之稱的氫燃料貨車公司Nikola（美︰NKLA）遭沽空機構Hindenburg Research連翻狙擊。 該公司創辦人Trevor Milton宣布下台，即時生效。Nikola主席職位將由由董事會成員Stephen Girsky頂上。Nikola股價盤前跌24.4%。

沽空機構Hindenburg Research此前發表報告指出，Nikola創始人兼主席Trevor Milton靠多年的謊言組織出「複雜的欺詐行為」。報告稱，已經收集了廣泛的證據，包括電話紀錄、短訊、私人電子郵件和照片，證明Milton虛假陳述。 美國證交會（SEC）已就指控展開調查。

Girsky是前通用汽車副主席，曾帶領公司走出破產。

相關文章：

【貨車界Tesla】Nikola氫燃料貨車被指騙局 股價續挫近5%

【貨車界Tesla】氫燃料車企Nikola遭沽空機構狙擊 股價大跌一成

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

 

美股 Nikola（美：NKLA） 汽車 沽空
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【滙豐股價】滙豐現跌逾半成失守30元　環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　
【滙豐股價】滙豐現跌逾半成失守30元　環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　
【港股走勢】滙豐股價破底挫逾半成　恒生指數跌504點失守24000水平（不斷更新）
【港股走勢】滙豐股價破底挫逾半成　恒生指數跌504點失守24000水平（不斷更新）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息