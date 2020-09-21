【買樓理財】非永久居民入市　付303萬元辣稅　代理：客人料樓價升幅抵消辣稅

近期樓市氣氛好轉，買家紛紛加快入市，更有非永久居民看好後市，豪繳303萬元辣稅置業。利嘉閣黃國然說，堅尼地城浚峰低層D室，實用面積464平方呎，兩房間隔，於2018年放售，起初叫價1,350萬元，終劈價340萬元，減幅約25%，以1,010萬元易手，實用呎價21,767元。

【二手樓價】中原：新界樓價尋底成功 中秋前後樓市重拾升軌【下一頁】

黃國然續稱，買家為本港非永久居民，因睇好後市，即使要支付30%辣稅，即約303萬元，亦無懼入市。他坦言，新買家購入單位自用，靜待樓價升值，相信日後樓價升幅抵消辣稅。 換言之，新買家料物業日後起碼升值逾三成。

【買樓理財】北角半山盤劈價270萬 九七貨升值不足一倍【下一頁】

資料顯示，原業主在2014年9月，以862.5萬元買入上述單位，持貨約6年，現帳面賺147.5萬元，物業升值約17%。若翻查政府樓價指數，2014年9月時，樓價指數報266.3點，及至近期政府公布，7月份指數報384.8點。換言之，樓價指數期間升44.4%，遠遠跑贏上述單位的升幅。

雖然業主劈價賣樓，惟黃國然說，當初業主叫價太高，現時只是因應市況，調整至合理水平，又形容上述單位屬「靚價成交」。翻查成交紀錄，同座同向低數層單位，今月三月底，以約988萬元易手。代理又說，浚峰現時約有15個單位放盤，入場費由900萬元起。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機