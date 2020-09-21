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【美股焦點】Tesla本季交付有望破紀錄　馬斯克籲未來10日全力以赴生產

即市財經 15:51 2020/09/21

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Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）周日發電郵，號召員工在9月30日前盡可能多生產和銷售電動汽車。

彭博報道，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）周日發電郵，號召員工在9月30日前盡可能多生產和銷售電動汽車。報道引述電郵內容指，Tesla有望實現創紀錄的季度交付量，但目前需要爭分奪秒努力工作才能實現。電郵以「全力以赴！」（All hands on deck！ ）為題，馬斯克在電郵中指，要把汽車交付放在絕對優先位置；又指在剩餘的10天內保持工廠的高產量也非常重要，這對加州市場至關重要。

Tesla在其位於加州費利蒙的工廠生產Model S、X、3和Y；以及於上海工廠生產Model 3。

在疫情大流行前，Tesla在去年第四季交付創紀錄的11.2萬輛汽車。該公司希望在今年上半年交付50萬輛汽車。今年上半年，Tesla已經交付了大約17.9萬輛。

Tesla將於明日（22日）舉行年度股東大會以及有史以來首次面向投資者的「電池日」（Battery Day）。

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編輯：吳敏芳

 

 

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 馬斯克 Tesla
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