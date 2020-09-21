【新冠肺炎】網購成新常態　惟無損Lululemon在美增實體店信心

新冠肺炎下，零售生意大挫。雖然疫情驅使顧客轉至網上消費，但這並無損Lululemon在美國繼續擴展實體店的信心。

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CNBC報道，Lululemon首席執行官Calvin McDonald在近日一次採訪中，提到在疫情期間擴張的理由。他指，由於Lululemon的門店規模相對較細，且一直以來利潤表現理想，也是忠實客戶的支柱，故公司決定繼續擴展實體店；另一方面，消費者在疫情期間對舒適衣服需求增加，致其線上銷售量也大增，相信將有助推動實體店發展。

事實上，為強化實體店的競爭力， Lululemon一直試圖建立消費者社群體驗，並通過免費課程，體育活動和當地宣傳大使等途徑，吸引回頭客。Calvin McDonald指，這些策略對於商店擴張至關重要，與只是在實體店進行交易的效果截然不同。與此同時，品牌亦藉建立體驗館等方法宣傳品牌，如去年在芝加哥開設體驗館，設有健身房和咖啡廳。

雖然現時重開門店的銷情尚未完全恢復，但該也公司與業主建立了長期合作關係，以爭取黃金地段。Calvin McDonald解釋，Lululemon是成長型零售商，當有機會在優越的地理位置展示時，將對品牌商譽帶來好處。

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責任編輯：蘇穎琪