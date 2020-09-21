【財政儲備】料財赤擴至3,000億 陳茂波網誌撰文: 應審慎理財

財政司司長陳茂波周日(20號)在網誌撰文指，預料今財政年度(2020-2021年)的綜合赤字，將進一步增至逾3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元，相等約12至13個月政府開支，接受2003年後的水平。

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他指，前後三輪的防疫基金措施，加上財政預算的紓困措施，共花費逾3,000億元，相等於本港生産總值約11%，預計為本地生產總值提供高於5%的支持作用。他表示，上周公布有關第三輪防疫抗疫基金下的措施，連同其他防疫及紓困措施，金額總共約240億元，當中包括採購疫苗、延長政府物業及短期租約租金和27類政府收費豁免等。

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他認為受疫情影響，環球經濟受創、中美政經摩擦持續、加上外圍經濟展望風險重重，香港經濟復甦之路充滿挑戰。他續指，港府有必要透過周期措施支撐經濟，同時面對有限的財政資源，須審慎理財，保留實力，穩定香港金融的發展。

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責任編輯：潘曉豐