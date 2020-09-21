【騰訊股價】騰訊WeChat美國被禁 瑞銀：短綫投資氣氛受壓10月後可望改善

▲ 瑞銀認為，WeChat美國被禁、騰訊投資遊戲廠商受國安審查或影響騰訊短綫投資氣氛，但10月後隨著新遊戲發布有望改善。

美國對微信（WeChat）禁令周日（20日）正式生效，禁止下載及更新WeChat應用程式。騰訊今日偏軟，曾跌1.9%。另外美國外資投資委員會（CFIUS）據報要求騰訊 （00700） 旗下Riot Games及Epic Games提供處理美國個人數據的安全協議。瑞銀認為，儘管騰訊美國收入僅佔2%，但事件令投資者感到憂慮，接下來的關鍵是視乎美國會否（或能否）在美國以外令美國企業停止與騰訊合作，若如此，騰訊股價或進一步調整。

不過瑞銀認為，10月以後騰訊或將發布重磅手遊《地下城與勇士》，加上美國大選臨近，屆時騰訊投資氣氛或將改善。

瑞銀指，目前美國對於微信禁令及騰訊投資遊戲廠商的關注主要在於用戶數據，與美國對華為等公司採取的行動有所不同，意味政策或限於騰訊在美國涉及終端用戶的業務，而相關業務規模較小。瑞銀預測，騰訊美國手遊收入佔整體手遊收入不足10%。

瑞銀維持騰訊「買入」評級，目標價650元。

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編輯：陳健婷