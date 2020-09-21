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【騰訊股價】瑞銀指美國針對騰訊手遊屬短期影響　料大選後有改善 維持目標價650元

股樓投資 16:44 2020/09/21

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騰訊（00700）美國業務近期面對眾多挑戰，除WECHAT被禁制下載外，傳聞美國遊戲投資亦被美國當局審查，瑞銀發表報告指出，估計騰訊美國手遊業務僅佔收入不足10%，料在總統大選後，投資情緒會有改善，維持「買入」評級，目標價650元。

騰訊今日收報516.5元，跌1.6%，成交額54.5億元

騰訊遊戲投資遍全球　手上6大皇牌不可不知 詳情請按：【見下頁

報告指出，對於美國方面的相關行政命令，騰訊早前透露美國收入佔2%左右，但監管因素將為投資者帶來困擾，相對針對騰訊方面的投資情緒，要等美國總統大選結束後，才會有所改善，而《地下城與勇者》及《英雄聯盟》手遊版推出，料亦會有些幫助。

騰訊承認WeChat美國或無法獲得新用戶 正評估被禁制交易識別對集團影響 詳情請按：【見下頁

該行估計，在手遊業務上，騰訊美國手遊收入佔比少於10%，而來算Riot Games及Epic Games則佔高單位數百比分，現時騰訊在美國的投資主要在遊戲及社交媒體。

瑞銀維持「買入」評級，目標價650元，相信公司增長可見性、同業競爭定位及利潤擴張等均有改善。

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記者：李兆明
香港股票 騰訊控股（00700） 騰訊 總統大選 瑞銀 電玩手遊

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