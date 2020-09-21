【大行點睇】中金睇好低估值及高息內險股　睇好國壽重返2015年底水平

中金今日發表報告指，中國債券利率持續上行，保險股估值將出現扭轉。由於第一季長端利率的快速下行，市場對於低利率的擔憂持續壓制保險股估值。隨著第二季以來長端債券利率穩健上行，市場預期開始扭轉，該行認為將是驅動保險股估值修復的重要原因。



該行提到，行業新業務增速低點已過，開門紅按年增速或有改善，預計行業下半年行業新業務增長弱復甦，新業務價值按年降幅收窄。由於上半年行業新業務的負增長已經推動市場下修今年增長預期，下半年增速低於預期可能性不大。

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中金預計，行業將更加重視明年的開門紅，同時銀行理財收益率下行客觀上有利於儲蓄類保單銷售，因此預計開門紅預售階段新業務按年將重回正增長 ，並有望超預期。



中金表示，港股中繼續看好低估值及高股息的中資保險股，推薦中國人壽(02628) 及新華保險(01336) ，兩間公司增予「跑贏行業」評級，目標價分別30元及43元。同時，該行亦看好非內險股友邦保險(01299)增長前景，認為今年的短期挑戰導致的股價調整提供了買入機會，對其評級為「跑贏行業」，目標價95元。

值得留意，國壽現價為18.16元，股息率為4.1厘。以目標價30元，意味國壽將大升近6成半。而國壽對上一次見30元，已是2015年10月時期。

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