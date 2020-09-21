【LEGO代理商】凱知樂潮流玩具平台kkplus研開分店　料兩至三年拓展至大中華地區

▲ 圖左起為凱知樂零售營運總經理吳國碩，及助理行政總裁及首席財務官洪誠明。

香港樂高（LEGO）代理商凱知樂 （02122） 疫市開店，上周五（18日）於旺角朗豪坊開設首間潮流及收藏玩具平台kkplus，與約12個來自本地及海外的品牌合作，旗下包括與Tom & Jerry、SpongeBob等IP合作的產品。凱知樂表示，潮流玩具市場增長快，正物色地點開設其他分店，目標未來兩至三年kkplus可在大中華地區落地。

凱知樂助理行政總裁及首席財務官洪誠明表示，潮流玩具市場在疫情下不跌反升，過往不少潮流品牌欠缺平台展示產品，現時與kkplus合作的品牌均會在店內推出至少一款獨家產品。

kkplus開業首周銷售額達40萬元，最高消費額的顧客消費達5萬元。零售營運總經理吳國碩表示，初期開業成績為公司打了支「強心針」，有部分預訂產品更有來自台灣及波蘭等地區的訂單。他指，香港較少這類型的概念品牌店，其他商場業主來參觀時均對品牌有興趣，相信可成為洽談租金的優勢，目前公司正物色香港其他點開設分店。洪誠明補充，高端精品玩具店重質不重量，選址要精挑細選。

吳國碩透露，於kkplus消費的客戶較Lego高約一成，並指現時相關業務現金流已持平，對利潤方面有信心。洪誠明表示，希望透過綫上及綫下的結合，將kkplus推廣至大中華地區。

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編輯：袁諾曦