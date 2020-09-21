【LEGO代理】凱知樂潮流玩具平台kkplus研開分店　料兩至三年拓展至大中華地區

▲ 圖左起為凱知樂助理行政總裁及首席財務官洪誠明及零售營運總經理吳國碩。

香港樂高（LEGO）代理商凱知樂 （02122） 疫市開店，上周五（18日）於旺角朗豪坊開設首間潮流及收藏玩具平台kkplus，與約12個來自本地及海外的品牌合作，旗下包括與Tom & Jerry、SpongeBob等IP合作的產品。凱知樂表示，潮流玩具市場增長快，正物色地點開設其他分店，目標未來兩至三年kkplus可在大中華地區落地。

凱知樂助理行政總裁及首席財務官洪誠明表示，潮流玩具市場在疫情下不跌反升，過往不少潮流品牌欠缺平台展示產品，現時與kkplus合作的品牌均會在店內推出至少一款獨家產品。

kkplus開業首周銷售額達40萬元，最高消費額的顧客消費達5萬元。零售營運總經理吳國碩表示，初期開業成績為公司打了支「強心針」，有部分預訂產品更有來自台灣及波蘭等地區的訂單。他指，香港較少這類型的概念品牌店，其他商場業主來參觀時均對品牌有興趣，相信可成為洽談租金的優勢，目前公司正物色香港其他點開設分店。洪誠明補充，高端精品玩具店重質不重量，選址要精挑細選。

吳國碩透露，於kkplus消費的客戶較Lego高約一成，並指現時相關業務現金流已持平，對利潤方面有信心。洪誠明表示，希望透過綫上及綫下的結合，將kkplus推廣至大中華地區。

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編輯：袁諾曦