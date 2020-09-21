南韓現首宗新冠肺炎及流感雙重感染 專家：傳染力可增2至2.5倍

日前南韓出現首宗新冠肺炎及流感病毒的雙重感染病例，引起不少民衆擔憂之情，此外根據歐洲一項研究結果指顯示，如果患同時感染流感及新冠肺炎，病毒傳染力可增加2至2.5倍。有關研究由德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）及法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）共同進行。

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除了傳播力大增之外，研究同時發現有30％至50％雙重感染病例未能檢測到，換句話隨時出現隱形患者，令傳播路徑更難控制。

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研究人員Domenech de Celles表示，未能檢測的原因可能為兩種疾病發病時間不同。冠狀病毒一般要五日以上才出現症狀，比流感潛伏期長一至兩日，因此患者進行新冠病毒檢測時，流感病毒可能已經消退，不過這個說法還有待證實。

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責任編輯:翁嘉陽