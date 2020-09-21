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【iOS 14】iOS 14支援YouTube畫中畫模式　僅限付費用戶使用

科技 15:37 2020/09/21

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近日有iOS 14用戶發現，無法在YouTube使用畫中畫模式，新功能只限YouTube的付費用戶使用。

早前，蘋果（Apple）宣布在iOS 14系統加入畫中畫模式，不少用戶對於新功能都十分期待。但近日就有iOS 14用戶發現，無法在YouTube使用畫中畫模式，而新功能只限YouTube的付費用戶使用。

Apple推出iOS 14新系統，其中一項重大更新是提供全新的畫中畫模式，用戶在觀看YouTube時，可以縮小影片畫面，並同時操作其他手機程式。用戶需要升級至iOS 14系統，再透過Safari瀏覽器開啟YouTube，然後選擇畫中畫功能，當回到主畫面後，影片就會以畫中畫形式播放。

＜＜【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari

＜＜【iOS 14】iOS 14 正式登場　升級前留意慣用Apps是否支援

不過，最近就有用戶發現，除了YouTube的Premium付費用戶之外，一般用戶無法再使用畫中畫功能。但唯獨使用 iPad 的用戶，無論是免費或付費用戶，仍可繼續正常使用該功能。

目前尚未清楚問題的成因，不過外媒猜測，可能是系統發生錯誤所致，或是YouTube故意限制該項功能，導致一般用戶無法使用畫中畫播放模式。目前為止，YouTube並未有作出任何回應，不排除是YouTube希望將透過限制功能，從而吸引更多 iOS 用戶加入「YouTube Premium」，成為付費訂閱用戶。

責任編輯：李寶如

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