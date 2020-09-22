【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！

有人願意花盡精力去買一個屬於自己的安樂窩，有網民有感而發發帖，表示：「幾百萬嘅樓，已經係我嘅人生。」他又指，相信有很多人的情況與他一樣，更直言一旦樓價大跌，很多人的人生也會「玩完」。

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【樓市熱話】140萬買全新550呎連租約英國樓 每月收租650鎊 網民憂中伏【下一頁】

有網民隨即回指，最慘的是香港的單位細到離譜，「完全無私隱，無尊嚴」，更指港人不知自己的可悲，反而覺得自豪，情況更代代相傳。也有人籲出帖者，一切都只時數字遊戲，不用太計較，有人認為若是自住樓，樓價升跌也沒有影響。

有人則認為，對於一個普通打工仔而言，有一個穩定而屬於自己的居所，不幸時能有錢應急便足夠。另有網民分析指，如果樓價下跌３成，有錢人便會買更多樓，相反窮人會失業，樓價再平也不會買得起，是一個不斷的惡性循環。亦有人認為，最大的問題是人生並不是只為了一層樓。

香港樓價貴，單位細，港人還有甚麼選擇？有人指可以考慮回內地居住，原因不外乎方便，居住地方比較大等等。

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責任編輯：楊子瑩