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【港股追蹤】大行轉軚？ 小米股價同時轉弱

股樓投資 15:01 2020/09/21

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大市今日顯著下挫，多類股份成為重災區，濠賭股受大行睇淡黃金周賭收影響調整，滙豐控股（00005）受負面消息影響，跌穿30元關口。不過藍籌股新貴小米集團（01810）今日跌幅，與以上股份不遑多讓，開市高開近1%後，隨即由升轉跌，午後更失守21元關口，最多跌超過5%。

集團副總裁林斌上周減持手上股份，令股價顯著下挫，雖然瑞信隨即發表報告，認為林斌出售手上持股消息，未有影響公司股權及管理層結構，續給予股份31元目標價。但不利消息仍未消散。

【港股追蹤】恒指午後未止血 吉利成藍籌股奇葩，詳情請按見下頁

經過多年遊說印度政府豁免海外公司在本地採購30%元件的限制後，蘋果公司（Apple）指，周三（23日）起展開綫上銷售，將提供全方面產品，由iPhone至Mac電腦等，並向客戶提供直接支援，為20年來首次。由於印度為小米主要銷售市場，投資者憂慮蘋果加大投入，或對小米構成正面衝擊。

此外，有大行今日最新發表的報告，下調對公司的投資評級。野村指，基於預期對華為受到美國制裁情況不太可能進一步惡化，認為華為事件對小米集團的敏感度影響會減少，其風險與回報比率已降低，近期股價的上漲或屬市場過度憧憬，雖然維持股份目標價為23元，但投資評級由買入降至中性。

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記者：葉志偉
小米集團－W（01810） 香港股票 滙豐控股（00005）

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