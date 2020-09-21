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【新冠疫苗】打針之苦不再 澳洲測試首款免打針疫苗

環球社會熱點 15:09 2020/09/21

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新冠疫苗研發成為當前各國科研的重中之重，澳洲研發以DNA為基礎、首款毋須打針的新冠疫苗，在獲得政府資助3百萬澳元後，即將展開測試，預定安排150人參與，以確認這款免打針新冠疫苗的安全性和有效性。

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這款創新的免打針疫苗暫名為PharmaJet，由悉尼大學、阿德萊德大學、珀斯泰萊松兒童研究所（Telethon Kids Institute）和泰國藥企BioNet合作研發，已經通過在老鼠和猴子身上進行的測試，初步證實安全和有效，即將展開在人體的第一期測試。

其重點在於注射方式，是透過空氣射流穿過皮膚注射，毋須打針，因此不會產生痛楚。

醫生曼斯貝格（Ginni Mansberg）解釋，相比其他疫苗，利用空氣推進皮膚細胞的做法，可以更好調整產生的反應，也能夠避免針頭造成的損傷。

曼斯貝格續指：

「你會感到像頭髮般的細微氣流直接進入皮膚。它（疫苗）會直接進入皮膚，亦即是人體最大的免疫系統器官，而我們認為經皮膚傳遞的疫苗具有更好的潛力。」
（You feel a jet that is as thin as a hair that goes directly into the skin. It goes directly into the skin, which is the bod's biggest immune system organ, and we think skin-delivered vaccines have the potential to do better.）

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澳洲樹熊也要疫苗拯救 衣原體疫苗或成救命希望【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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