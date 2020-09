【新冠疫苗】打針之苦不再 澳洲測試首款免打針疫苗

新冠疫苗研發成為當前各國科研的重中之重,澳洲研發以DNA為基礎、首款毋須打針的新冠疫苗,在獲得政府資助3百萬澳元後,即將展開測試,預定安排150人參與,以確認這款免打針新冠疫苗的安全性和有效性。

【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑【下一頁】

【新冠疫苗】新西蘭擲1.4億買疫苗 足夠一半人口接種【下一頁】

這款創新的免打針疫苗暫名為PharmaJet,由悉尼大學、阿德萊德大學、珀斯泰萊松兒童研究所(Telethon Kids Institute)和泰國藥企BioNet合作研發,已經通過在老鼠和猴子身上進行的測試,初步證實安全和有效,即將展開在人體的第一期測試。

其重點在於注射方式,是透過空氣射流穿過皮膚注射,毋須打針,因此不會產生痛楚。

醫生曼斯貝格(Ginni Mansberg)解釋,相比其他疫苗,利用空氣推進皮膚細胞的做法,可以更好調整產生的反應,也能夠避免針頭造成的損傷。

曼斯貝格續指:

「你會感到像頭髮般的細微氣流直接進入皮膚。它(疫苗)會直接進入皮膚,亦即是人體最大的免疫系統器官,而我們認為經皮膚傳遞的疫苗具有更好的潛力。」

(You feel a jet that is as thin as a hair that goes directly into the skin. It goes directly into the skin, which is the bod's biggest immune system organ, and we think skin-delivered vaccines have the potential to do better.)