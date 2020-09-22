【貨車界Tesla】Nikola陷造假風波創辦人下台　此前宣布與通用汽車合作

有「貨車界Tesla」之稱的氫動能貨車製造商Nikola（NKLA）近期陷入造假風波，Nikola創辦人米爾頓（Trevor Milton）已經自願辭職。Nikola股價周一（21日）暴跌近兩成，收市報27.58美元，該公司本月初宣布與通用汽車（GM）達成戰略合作協議後，股價曾急升四成至50.05美元。

沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）本月10日發布了一份長達67的報告，指控Nikola以及其創辦人米爾頓多年來編織了一個「錯綜複雜的騙局」，包括誇大貨車測試數據、誇大專有技術、為訂單量灌水等，涉嫌誤導客戶、合作夥伴以及投資者。

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興登堡認為Nikola的貨車存在多處疑點，沽空報告中指出，Nikola宣傳片中貨車在高速公路上行駛的視頻，實際上是該公司將貨車拖到山頂，然後再滑下斜坡，不是靠自身動力前進。此外，沽空報告又稱，Nikola聲稱貨車的重要零件電源轉換器（inverter），是自己的專有技術，但實際上卻是第三方供應商的現成產品。

Nikola本月14日回應稱，該公司的合作夥伴如汽車零件商Bosch、避險基金ValueAct Capital、以及通用汽車均對 Nikola 做過充分的盡職調查（due-diligence），因此並不存在騙局之說，但卻承認片中的零件確是來自第三方供應商，但表示公司正在研發轉換器，並在未來使用自家零件。

消息指美國證交會（SEC）已經針對造假一事向Nikola進行調查，其創辦人米爾頓宣布自願辭去執行主席一職，並由通用汽車前副主席、Nikola董事局成員Stephen Girsky接任。米爾頓在辭職信中表示，這是一個艱難的決定，並強調將會為自己辯護，駁斥外界的不實指控。

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編輯：李勝男