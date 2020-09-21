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【樓市熱話】520萬買一房上車 遇公司減人工　戶口剩20萬 網民憂要落車

股樓投資 18:25 2020/09/21

分享：

買樓上車是不少港人夢想，成功上車的理應很開心，但遇上本港經濟轉差及失業率上升，情況可能不一樣。有網民在討論區發帖，指自己剛買了一個520萬單位，但公司近期開始減人工，戶口又只剩20萬元，擔心一失業難以支撐供樓。

網民norXXX發帖，早前用520萬買了一個單位，上車幾個月後，公司開始減人工，覺得市況愈來愈不明朗，嘆道：「以前轉工可以祼辭，一般起屋企坐兩三個星期就可以返新工，但最近睇classifiedpost ，完全無公司請人，而戶口得返20 萬，一失業就唔頂得幾耐。」

140萬買全新550呎連租約英國樓　每月收租650鎊 網民憂中伏 詳情請按：【見下頁

他更指，自己單位的原業主是在2014年以459萬買入樓花，驚覺單位升值速度很慢，最近的成交價，中高層成交價都只是565萬元，而他只是低層一房單位，更擔心「上左車幾個月，好怕要落車」。

帖子惹來不少同路人的回應，如有網友話「自己買了635萬一房單位，按揭借7成，公司經營艱難，戶口只得37萬，感覺好傍惶」，也有網友鼓勵，指「自己也是去年尾上車月供1.4萬，做飲食業，都未擔心，總有辦法的」。

網民反應：

hoyXXX

你的感受我明白，不過未來的事情很難預計，唔好杞人憂天，樂觀D！利申：剛剛上車

 

中秋XXX

我都系！我買咗635萬一房，借咗7成，而家公司就來唔掂，我戶口得37萬幾……好彷徨，好彷徨……

 

鬼至XXX

唔使咁擔心嘅，我30年前買樓嘅時候銀行淨番兩萬零蚊，成家得我一個人搵錢都係咁啦

 

jayXXX

我上年入市，返銀行工，都叫不過不失穩穩陣陣，有工就返住先，唔好諗辭職

 

manXXX

其實香港，唔係七老八十，唔怕辛苦，萬零蚊人工唔難搵嘅，加油

 

oooXXX

同自己講，天無絶人之路，越逆境越會見奇蹟，比啲信心自己

 

ZoeyXXX

船到橋頭自然直，仲有份工都唔怕嘅，我覺得情況會越黎越好，唔使太悲觀

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記者：李兆明
樓盤分類 經濟 失業

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