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【美國大選】路透民調顯示：6成人認為應押後大法官提名

環球社會熱點 14:48 2020/09/21

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路透社最新民調顯示，逾6成受訪美國國民認為，應由11月總統大選的勝出者提名最高法院大法官的繼任人選。

美國第二位最高法院女大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）上周五（18日）逝世，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將在未來一星期提名繼任人選。但最新民調顯示，逾6成受訪美國國民認為，應由11月總統大選的勝出者提名繼任人選。

路透社在過去週末進行的民調顯示，62%受訪美國國民認為，金斯伯格的席位，應由下任總統提名；僅23%受訪美國國民反對由下任總統提名最高法院大法官人選。

民意調查發現，十分之八的民主黨人認同大法官的任命應等到總統選舉之後，而只有十分之五的共和黨人持相同立場。

特朗普競選活動失言 問女性「丈夫對你出席有無意見」【下一頁】

【美國大選】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地【下一頁】

在總統特朗普提出，將在下周提名繼任人選時，參議院多數黨領袖麥康奈爾隨即表示，會爭取在總統大選前通過。

民主黨議員批評麥康奈爾和共和黨人虛偽，因2016年保守派大法官斯卡利亞（Justice Antonin Scalia）逝世，時任總統奧巴馬提名的繼任人選，被參議院的麥康奈爾等人否決，其時距離當年的總統大選尚餘9個月。

【美國大選】佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命【下一頁】

【美國大選】「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票【下一頁】 

責任編輯：葉芷樺

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