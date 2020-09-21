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澳洲樹熊數量近年急跌 衣原體疫苗或成救命希望

環球社會熱點 14:38 2020/09/21

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樹熊被稱為澳洲國寶，但近年因衣原體感染及山火陷入危機，澳洲國會報告更警告新南威爾士省樹熊，可能於2050年前滅絕。澳洲有科學家進行衣原體疫苗試驗，如疫苗面世可減緩樹熊的衣原體傳播，或有助改善樹熊健康狀況。

澳洲山火威脅逾300物種 樹熊等16哺乳類高危 【下一頁】

澳洲樹熊或列瀕危物種 新州3成樹熊恐已葬身火海 【下一頁】

衣原體（Chlamydia）感染屬於一種細菌感染，會令樹熊喪失視力、生育能力及死亡，嚴重威脅樹熊的生存機會。據悉，澳洲新南威爾士州等地區的樹熊都深受衣原體困擾，而袋鼠島或是澳洲唯一無樹熊感染衣原體的地區。

悉尼大學研究團隊正進行為期3年的衣原體疫苗研究，使用新南威爾士州岡尼達（Gunnedah）的樹熊身上的樣本研究，分別安排有感染及健康的樹熊接種，並透過無線電信號追蹤樹熊的健康狀況。

研究人員表示計劃安排60隻樹熊參與試驗，但由於該州的樹熊數量持續下跌，團隊一周内只能找到30隻樹熊，未達平均每日8隻樹熊的目標。但研究人員指試驗仍繼續進行，而且大多數接受試驗的樹熊，健康狀態都有所改善。

澳洲山火為何救不熄？ 尤加利樹易燃程度似汽油 【下一頁】

負責帶領研究的獸醫病理學家Mark Krockenberger表示，團隊觀察到近年發現的樹熊有老年化跡象，團隊甚至無法尋獲較年幼的樹熊，反映樹熊的繁殖情況嚴峻。

他指出疫苗主要是為減少樹熊群體的感染，延長樹熊的繁殖時間及壽命。至於已感染衣原體的樹熊方面，團隊希望透過疫苗改善其健康狀況，但預計這些樹熊無法復原繁殖能力。

責任編輯：鄭錦玲

樹熊近年因衣原體感染及山火陷入危機，澳洲正進行衣原體疫苗試驗拯救樹熊群體。

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