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【追夢路上】26歲前港隊泳手當調酒師　瞞父母到酒吧打工

商業 11:00 2020/09/26

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雞尾酒品牌Píng共同創辦人陳俊生（Sonic），21歲時在父母極力反對下，偷偷到酒吧學當調酒師，在大賽得獎及創業後，冀改變坊間對業界的負面形象。

在不少人眼中，調酒師的形象都較負面，雞尾酒品牌Píng共同創辦人陳俊生（Sonic）坦言，在追夢路上亦遇過不少困難。他笑稱：「父母一開始聽到我想做調酒師，均極力反對，擔心會學壞、飲醉酒睡街頭，就連朋友都質疑為何不正正經經找份工作。」

【創業兵團】港產雞尾酒品牌Píng　本土味道作招徠

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由3歲開始學游泳，小學加入校隊，繼而躋身YMCA泳隊、香港泳總泳隊，每天練水兩次及鍛練體能，他形容過去生活極規律，卻充滿束縛感，一直想跳出這個框框。

Sonic個人愛天馬行空，發現酒味能千變萬化後，他於21歲大專畢業時，便瞞着家人謊稱在酒店工作，實情報讀調酒學校進修，又到酒吧打工。

隱瞞足足兩年，直至他於2018年在Monkey Shoulder調酒師大賽奪得冠軍，親戚看到相關報道並告知其父母後，他才敢向家人坦白。今年他又聯同兩位拍檔成立Píng，主打「香港製造」，採用本土食材作招徠吸客；由今年7月開賣至今，已售逾8000瓶雞尾酒。眼見兒子付出獲正面肯定，父母亦漸漸改觀。

瓶裝雞尾酒品牌Píng共同創辦人陳俊生（中）與林德君（左）、及洪嘉傑期望，將「香港製造」推到更遠市場。

大賽奪冠　證明調酒也專業

Sonic指出，雖然調酒師沒有發牌制度，但同樣是一個專業，希望打破外界對行業的誤解。「很多人覺得調酒師讀不成書，但現實剛好相反，須不斷學習新知識。試過幫手開Gin酒吧，單是Gin酒就要深究多達400款，顧客提問歷史、成分亦要識答，學問是個無底深潭。」

近年不少人追求健康養生，他便想到以有助降血壓的紫蘇葉、紓壓薰衣草、明目藍莓等入酒，但調製不同配方時，必須考究其藥理反應。以經典酒款Negroni為例，他在苦艾酒、氈酒和苦酒的基底上，特意加入冷萃咖啡作稀釋，味道更易入口。「但酒精加上咖啡，會對心臟帶來負擔以及產生昏睡感，因此要用上脫咖啡因的咖啡豆。」

為顧及客路，雞尾酒在甜度、酒精含量等，均有不同選擇。（Píng官網圖片）

雞尾酒口味百變　靈感源自生活

雞尾酒口味百變，他教路，想配搭效果出眾、具本土特色，就要引起共鳴。「有次在喝咖啡，吃着檸檬撻時忽發奇想，覺得檸檬撻若像咖啡一樣，每天都可以享用到便好，於是研發出檸檬撻雞尾酒。」他又在童年回憶中找尋靈感，「小時候大家都會飲美祿，我便加入麥芽威士忌去調製。」這杯Pilo-Milo就像一杯凍可可，更用上煉奶帶出「茶走」的厚滑感，重現茶記風味。

記者：姚慧儀

攝影：陳靜儀

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