【新冠肺炎】國泰支援社區抗疫 承諾未來6個月捐20萬份飛機餐

▲ 國泰承諾，未來6個月捐出20萬份飛機餐支援社區抗疫。

新冠肺炎疫情衝擊經濟及社會活動，國泰航空 （00293） 調整業務應對挑戰的同時，也加入支援社區抗疫。國泰表示，在今年4至5月已捐贈約3萬份飛機餐予香港慈善機構惜食堂（Food Angel），由員工組成的義工隊伍亦協助慈善機構樂餉社（Feeding Hong Kong）預備和包裝緊急食物包，並分發予社區有需要人士。國泰承諾，在未來6個月向惜食堂額外捐贈20萬份飛機餐以應付需求。

國泰又稱，隨著疫情在全球蔓延，世界各地多個國家及城市實施的旅遊限制令很多旅客，包括香港居民無法完成旅程。集團與政府合作，運作包機，分別從日本及湖北武漢接載約1,200名香港居民回家，同時亦有安排航班，接載其他旅客經香港航空樞紐轉機回家。

另外國泰在今年2月在國泰航空貨運站的指定區域設立了一個臨時郵件處理中心，與香港郵政在香港國際機場的設施同步運作，協助處理市民大量從海外訂購口罩﹑消毒洗手液和厠紙等物資，今年2月至3月期間，在投入營運的四個星期內，中心已成功處理232個貨運模板及1,693個集裝箱中的90,000多件貨物。

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編輯：陳健婷