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【騰訊股價】WeChat改名避開禁令？　騰訊：WeCom和WeChat是不同產品

即市財經 14:22 2020/09/21

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騰訊早前將企業微信海外版（WeChat Work）更名為WeCom，而WeCom不在美國對微信相關交易禁令的範圍內。

騰訊 （00700） 旗下微信海外版WeChat被美國商務部上周五頒布禁令，禁止美國境內應用程式平台提供WeChat下載及更新，但被加州法院周日叫停禁令。騰訊上月19日註冊「WeCom」商標，市場預期與WeChat禁令有關，但內地媒體引述騰訊位於美國營運WeCom產品的管理層表示，WeCom是企業微信的海外版，是基於組織和企業的內外部溝通管理工具，和WeChat是完全不同的產品。

騰訊早前將企業微信海外版（WeChat Work）更名為WeCom，而WeCom不在美國對微信相關交易禁令的範圍內。根據美國專利及商標局的記錄，騰訊在8月19日註冊了WeCom商標。

相關文章：【微信禁令】騰訊：正評估無法在美國獲得新WeChat用戶影響　加州法院叫停WeChat禁令 今股價低開不足1%（第三版）

相關文章：【騰訊股價】內媒：騰訊已全資擁有虎牙信息科技

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編輯：陳韻妍

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