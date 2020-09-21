蘋果停用Epic帳號　Fortnite macOS版本將停止運作

▲ 蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games的爭議持續，近日Epic Games宣佈旗下所有遊戲將停止支援以「Apple ID」方式登入。

蘋果（Apple）早前與遊戲開發商Epic Games的爭議愈演愈烈，Apple勒令Epic Games需要即時將手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）下架，並以停用其開發者帳戶以示警告。不過，Epic Games不願妥協，甚至宣佈旗下所有遊戲包括Fortnite，將停止支援以「Apple ID」方式登入。而最近亦表示，《Fortnite: Save the World》的macOS版本也因此將會停止運作。

驚現羅生門 Epic Games玩家不能以Apple ID登入遊戲？

Epic Games要求蘋果重新上架《Fortnite》 並恢復開發者帳號

Epic Games表示，由於蘋果將他們的開發者帳戶停用，未來將無法為Apple用戶的所有系統開發軟件推出更新。新發布的遊戲Save the World（v14.20）更新將不會在iOS和macOS上發布，舊版本玩家將不能進行系統更新，嚴重影響用戶的遊戲體驗。

在無法提供更新的情況下，Epic Games宣佈，將於本月23日起，開始停止《Fortnite: Save the World》的macOS 版本運作，所有近期在遊戲內購買的項目都會自動獲得退款，玩家仍可在其他平台上繼續遊戲。

至於，另一季度遊戲《Fortnite: Battle Royale》目前仍能繼續運作，不過就只能停留在v13.40版本，並指未來將不會再有更新推出。雖然，Apple表示曾表示，只要Epic Games願意移除其in-app購買功能，移除遊戲內的自家虛擬貨幣售賣系統，就隨時歡迎他們恢復開發者帳號並重新將遊戲上架，但Epic Games對此建議表示拒絕，寧願犧牲蘋果裝置的玩家，亦不願妥協。

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目前， Epic Games和Apple之間的官司仍在審理階段，但在雙方持續僵持的情況下，Fortnite的遊戲玩家大概也別無選擇。

責任編輯：施雯雯