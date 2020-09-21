【新冠疫苗】新西蘭擲1.4億買疫苗 足夠一半人口接種

新西蘭參與新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）機制，採購覆蓋50%人口疫苗劑量。總理阿德恩宣布，與 COVAX達成價格2700萬紐元（1.4億港元）的疫苗投資協議，形容是獲取安全疫苗的關鍵一步；一旦疫苗面世，該筆投資等同預購疫苗。她透露，內閣已經預留額外數億紐元，簽署更多的疫苗採購協議。

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）牽頭推動新冠疫苗公平分配計劃（COVAX），新西蘭7月已宣布參加計劃。阿德恩（Jacinda Ardern）表示，COVAX是確保疫苗公平地分配的機制，如果各藥廠成功研發出疫苗，新西蘭將可選擇購買不同組合的疫苗。

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新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）稱，現時未知會再撥出幾多錢預購疫苗。投資COVAX是當局採購疫苗的戰略之一，包括用以預防傳染病、疫苗研發、加強疫苗生產能力。

疫苗不僅會供應予新西蘭國民，還會提供給太平洋島國庫克群島（Cook Islands）、托克勞（Tokelau）和紐埃島（Niue）。

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責任編輯：鄧燕君