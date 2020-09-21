  • 26°C
香港時間 : 2020921日 (一) 15:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】新西蘭擲1.4億買疫苗 足夠一半人口接種

環球社會熱點 14:20 2020/09/21

分享：

新西蘭參與新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）機制，採購覆蓋50%人口疫苗劑量。總理阿德恩宣布，與 COVAX達成價格2700萬紐元（1.4億港元）的疫苗投資協議，形容是獲取安全疫苗的關鍵一步；一旦疫苗面世，該筆投資等同預購疫苗。她透露，內閣已經預留額外數億紐元，簽署更多的疫苗採購協議。

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）牽頭推動新冠疫苗公平分配計劃（COVAX），新西蘭7月已宣布參加計劃。阿德恩（Jacinda Ardern）表示，COVAX是確保疫苗公平地分配的機制，如果各藥廠成功研發出疫苗，新西蘭將可選擇購買不同組合的疫苗。

俄羅斯被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑【下一頁】

牛津：測試者染不明疾病 或與接種疫苗無關【下一頁】

新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）稱，現時未知會再撥出幾多錢預購疫苗。投資COVAX是當局採購疫苗的戰略之一，包括用以預防傳染病、疫苗研發、加強疫苗生產能力。

疫苗不僅會供應予新西蘭國民，還會提供給太平洋島國庫克群島（Cook Islands）、托克勞（Tokelau）和紐埃島（Niue）。

輝瑞疫苗測試者現輕度副作用 頭痛發高燒【下一頁】

吸疫苗好過打疫苗？若效果一樣 可增供應【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑
今日
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑
【新冠疫苗】牛津阿斯利康疫苗仍未恢復美國測試
2020/09/20
【新冠疫苗】牛津阿斯利康疫苗仍未恢復美國測試
【新冠疫苗】特朗普稱明年4月供所有國民接種 專家潑冷水
2020/09/19
【新冠疫苗】特朗普稱明年4月供所有國民接種 專家潑冷水
【美國疫情】口罩比疫苗有用？ 特朗普指疾控中心主管講錯
2020/09/17
【美國疫情】口罩比疫苗有用？ 特朗普指疾控中心主管講錯
【新冠疫苗】牛津：測試者染不明疾病 或與接種疫苗無關
2020/09/17
【新冠疫苗】牛津：測試者染不明疾病 或與接種疫苗無關
疫情 新西蘭 紐埃 庫克群島 太平洋 疫苗 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

澳洲樹熊數量近年急跌 衣原體疫苗或成救命希望

下一篇文章

【美國大選】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
英國失業惡化 BNO移民點算好
英國失業惡化 BNO移民點算好
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間15:00）
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
新冠疫情令航空服務縮水 坐商務艙如降級經濟艙
新冠疫情令航空服務縮水 坐商務艙如降級經濟艙