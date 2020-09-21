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【港股追蹤】恒指午後未止血 吉利成藍籌股奇葩

股樓投資 14:28 2020/09/21

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港股早市跌超過200點，午後市況急轉直下，變成24000點攻防戰，50隻指數成分股中，超過90%都錄得跌幅，甚至上午升超過2%的舜宇光學（02382）也打回原形。不過逆市往往會有強股，今日亦不例外，吉利汽車（00175）今早曾一度由升轉跌，之後不斷反彈，現時仍升逾1%。

滙豐環球最新研究報告，亦睇好吉利前景，該行相信，集團新型專用電動汽車平台PMA（將計劃在明年全面投入營運），將使電動汽車型更具競爭力及延長產品周期。配合主要電池製造商結成的聯盟，應有助公司於確保電池供應，其姊妹公司沃爾沃汽車（Volvo）與Waymo的聯盟，可以增強公司提高電動汽車自動駕駛水平的能力。

【港股分析】科技指數轉強 恒騰全周升逾20%，詳情請按見下頁

該行也對新能源車（NEV）短期前景樂觀，指8月份新能源汽車零售額按按年增長47%，表現跑贏整體汽車市場（按年增長9%，按月增長7%）。故維持對吉利的「買入」評級，目標價由19.7元，提升至20.4元，以現價計，仍有逾20%潛在上升空間。

內地乘用車信息聯席會（乘聯會）上周發文指，9月份內地車市延續穩定增長態勢，商務部定於9月至10月舉辦全國「消費促進月」活動，各地政府積極響應，車展等營銷活動陸續出台，加上現時已有的地方性車市刺激政策，進一步激發消費需求。9月市場持續回升，預計狹義乘用車零售銷量191.5萬輛，按年增長約8%。

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記者：葉志偉

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