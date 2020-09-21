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【新冠肺炎】 料中秋限聚令放寬至6人? 許樹昌:籲業界遵守防疫措施

環球政經 15:15 2020/09/21

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隨第三波疫情有所緩和，政府在上周五(18號)放寬限聚令至4人、允許酒吧、卡啦OK等娛樂場所重新營業。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(21號) 接受電台採訪時表示，政府會密切留意未來幾日的疫情發展，如果食肆沒有出現大型爆發，同時源頭不明個案亦未有明顯的急增，或會有機會在中秋節及國慶長假期進一步放寬限聚令至6人。

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他呼籲業界遵守限聚等防疫措施， 若出現酒吧及食肆爆發個案的話，將會再次暫停營業。他強調空氣流通十分重要，一旦人多擠逼，加上空氣不流通仍然有較高風險出現爆發群組，他亦建議食肆可考慮安裝高效能空氣過濾器。

另外，本港近日輪入個案增加，他表示因不同國家的化驗室水準參差，陰性的檢測證明書亦未能完全反映當地的實際情況，認為港府應採取行政手段，暫停有大量確診個案航空抵港一段時間。

 

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責任編輯：潘曉豐

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