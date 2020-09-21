【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地（訂戶專享） 環球政治 15:17 2020/09/21 分享： 美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝，觸發兩黨新一輪角力，共和黨特朗普尋求極速提名新人選，民主黨拜登則倡議該由11月大選勝出者決定人選。不過，特朗普其實沒有鬆手的餘地，無論是為自己抑或為共和黨。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【英國疫情】留學生減少 倫敦住房租金最高跌2成 今日 【英國疫情】留學生減少 倫敦住房租金最高跌2成 【美國大選】特朗普拉票失言 問女性「丈夫對你出席有無意見」 今日 【美國大選】特朗普拉票失言 問女性「丈夫對你出席有無意見」 【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑 今日 【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑 【美國大選】佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命 今日 【美國大選】佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命 【美國大選】「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票 今日 【美國大選】「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票 最新專欄文章 更多 英國失業惡化 BNO移民點算好 2020/09/17 英國失業惡化 BNO移民點算好 【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠（訂戶專享） 2020/09/17 【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠（訂戶專享） 【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享） 2020/09/17 【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享） 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動 2020/09/16 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 2020/09/15 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 總統大選 選舉 政治 拜登 特朗普 美國 任命 美國民主黨 美國共和黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入