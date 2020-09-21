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【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地（訂戶專享）

環球政治 15:17 2020/09/21

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美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝，觸發兩黨新一輪角力，共和黨特朗普尋求極速提名新人選，民主黨拜登則倡議該由11月大選勝出者決定人選。不過，特朗普其實沒有鬆手的餘地，無論是為自己抑或為共和黨。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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