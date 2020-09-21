【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝，觸發兩黨新一輪角力，共和黨特朗普尋求極速提名新人選，民主黨拜登則倡議該由11月大選勝出者決定人選。不過，特朗普根本不會有一絲鬆手的念頭，無論是為自己抑或為共和黨。

民主黨阻撓大法官迅速提名

共和黨急需勝利，振奮士氣

縱讓步也無掌聲，特難讓步

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大法官任命之所以觸發兩黨劇鬥，原因有二。

其一，特朗普任內已提名2名大法官，如果再提名法官填補金斯伯格的空缺，便令他經手提名的大法官增至3人，較近年總統最多提名2人的慣例都要多。

其二，最高法院合共9名大法官，外界大致把他們分成自由派和保守派，前者立場跟民主黨接近，大多由民主黨總統提名；後者傾向共和黨相近，也主要由共和黨總統提名。

目前保守派與自由派的大法官比例為5比4，而病逝的金斯伯格屬於自由派，令自由派大法官僅餘3人。特朗普顯然只會提名保守派，勢令保守派大法官人數增至6人，進一步力壓自由派。

由於大法官有權力判決美國社會一些涉及重大爭議問題的案件，例如擁槍權、合法墮胎等，且任命屬終身制，故影響力是深遠持久，令民主黨對今次提名角力十分緊張。

拜登以至整個民主黨都竭力阻撓共和黨迅速通過提名，要求待大選之後，由新一屆總統決定提名，又批評特朗普濫權。自由派的主流輿論也隨之起舞，甚至搬出已逝之人，指金斯伯格生前也希望由下屆總統決定接任人選。

然而，大法官出現空缺，總統就有權提名，法理上完全沒問題。至於提名處理是快是慢，則視乎總統和參議院判斷。

特朗普要迅速處理提名，鞏固保守派在最高法院優勢，以至有輿論認為大選結果可能鬧爭議而需要最高法院解決，但這些都是後話。特朗普跟共和黨還有更迫在眉睫的考慮，就是大選。

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▲ 共和黨在大選形勢目前普遍被看淡。圖為參議院共和黨領袖麥康奈爾。

目前主流民調普遍顯示，特朗普跟共和黨在大選的勝算不高，不只特朗普未必能夠連任，共和黨也可能守不住參議院多數。因此，他們急需一次明顯壓過民主黨的勝利，藉此鼓舞己方士氣，讓支持者不要輕言放棄投票，而參議院的大法官提名較勁，正好讓共和黨取得一次顯而易見的勝利。

況且，以特朗普莫讓天下人負我的想法，就算同意讓下屆總統來決定人選，也不會為他在反對者或主流輿論贏得支持和掌聲，對選情根本全無幫助下，向來以自己為先的他，又怎可能作出讓步。

金斯伯格病逝，讓最高法院失去一名女性大法官，素來被指蔑視女性的特朗普明言會提名女性人選填補，並不是他突然轉性，只是他明白時間有限，故希望以外間反對聲音最少的方式來填補空缺，務求快刀斬亂麻。

反過來，特朗普表明提名男性，肯定會惹來反對者和主流輿論鋪天蓋地的批評，對急於討好保守支持者的特朗普而言，絕非甚麼上算。

特朗普已鐵定心腸，只顧好好鞏固己方支持者陣營，不會在提名大法官如此影響深遠之事上鬆手，漠視最高法院勢力平衡這個對美國社會非常重要的理念。若他最終成功闖關，買單的也是當日投票選他出來的美國人。

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