【小米股價】野村「轉軚」唱淡小米 「華為境況未必如想像中差」

▲ 券商早前因應華為禁令上調小米盈利預測及目標價，惟野村率先轉向唱淡小米，認為華為境況未必如想像中差。

小米 （01810） 下半年股價升勢急速，惟9月初創下26.95元新高後已回落逾2成，跌至「技術熊」水平。市場憧憬小米可受惠華為禁令，搶占智能手機市場份額從而帶動盈利增長，券商早前相繼上調小米盈利預測及目標價，不過野村率先「轉軚」唱淡小米，認為華為境況未必如市場預期般差，小米的風險回報削弱，將小米評級由「買入」降至「中性」，不過仍維持目標價23元。

野村表示，小米以往股價表現與其在中國市場市佔率緊密相關，小米上市以來股價經歷3個階段：1）2018年下半年至2019年上半年在中國智能手機市場市佔下降；2）2019下半年至2020年上半年，納入港股通、在中國開始獲取市場份額；3）2020年中以來，市場對華為事件憂慮及半導體行業調整令小米成為更具防禦性的選擇，小米跑贏大多數科技股。

華為境況未必如想像中差

不過野村指，小米股價急升已反映其從華為手中搶占顯著的市場份額，「部分投資者共識要買入小米，因他們預期小米2021年或2022年智能手機出貨可達2億部……但如果華為依然生存呢？」

野村認為，小米智能手機出貨要突破2億部，需要華為退出中國市場，小米比蘋果（美：AAPL）、三星、OPPO、vivo等同業搶占更多市場份額，以及在海外市場維持雙位數增長，但除了最後一項外，前兩項條件並不容易達成。野村又稱，美國對華為禁令可能會發生變化，仍需持續關注，小米股價急升後，對投資者而言吸引力已削弱，因此降評級至「中性」。

目前在國際大行中，瑞信仍看小米31元最牛，中資券商天風證券則看33.69元。

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編輯：陳健婷