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【英國疫情】留學生減少 倫敦住房租金最高跌2成

環球社會熱點 13:57 2020/09/21

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受疫情影響，在倫敦有物業租金跌幅高達20%。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，居民逐漸遷出倫敦、留學生人數暴跌等因素，令租戶不得不減價吸引租客，在倫敦，部分物業租金跌幅高達20%。

有地產經紀表示，留學生數目急劇減少是目前租賃物業供過於求，租金下跌的原因。倫敦平均租金比一年前下降4％，主要的住宅地區更下降6％至7％。

以圖丁（Tooting）一套四居室房屋為例，7月中旬的租金達每月2850英鎊（約28,672港元），現以每月2500英鎊（約25,151港元）出租，降幅超過12％

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屬於倫敦藝術文化區的巴比肯（Barbican），其房地產區及其周邊地區的租金自實施封城抗疫措施以來，下跌20％。

情況不僅限於倫敦，數據顯示，英國城市地區租房的需求下降23％。而且有調查顯示，疫情大流行期間實施封鎖措施，多數國民需要在家工作，即使解封後，亦有大公司表示，考慮長期在家工作的模式，令更多居民考慮搬到鄉村地區，房價便宜且空間更大，享受生活。

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責任編輯：葉芷樺

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